أكد رئيس الجمهورية العراقي، الدكتور برهم صالح، أنه سيوافق على انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد، ومفوضية جديدة للانتخابات.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، مساء اليوم، إن رئيس مجلس الوزراء كان قد أبدى موافقته على تقديم استقالته، طالباً من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول، وذلك في ظلِّ الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية، وبما يمنع حدوث فراغ دستوري.

وأضاف سيادته أنه يواصل المشاورات واللقاءات مع مختلف الكتل والقوى والفعاليات الشعبية من أجل إحداث الإصلاحات المنشودة، وضمن السياقات الدستورية والقانونية، وبما يحفظ استقرار العراق ويحمي الأمن العام، ويعزز المصالح الوطنية العليا.

وأشار الرئيس إلى أن "مطالب الشعب العراقي وضعتنا على المحك، وفي الملمات والشدائد يظهر الصادقون والمخلصون ورجال الوطن الحقيقيون"، مشدداً على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأنهم بحاجة إلى تغييرات كبيرة لابد من الإقدام عليها.

وأكد الرئيس أن المطلوب اتخاذ إجراءات سريعة تقتضيها المسؤولية القانونية لمحاسبة المجرمين والمقصرين في استخدام العنف المفرط أثناء الاحتجاجات الأخيرة، وتقديمهم للعدالة عبر القضاء، وحسم هذه الملفات بأقصى شعور بالمسؤولية، والعملُ بحرص شديد لمنع أية محاولة للانفلات الأمني، لافتاً إلى ضرورة الشروع بتنفيذ فعلي لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة وليس بأيدي جهات منفلتة وخارجة عن القانون.