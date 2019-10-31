نفى جيفارا الجافي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس الغرفة بجنوب سيناء، ما كتبه أحد المغردين يعتقد أنه سعودي الجنسية، يدعى "م. ع"، حول تسمم مجموعة من نزلاء فندق "فورسيزون" بمنتجع شرم الشيخ، ومصرع اثنين من النزلاء بينهما محامٍ يدعى حسام عبدالوهاب عطار.

وقال "جيفارا" إن المغرد نشر خبر منشور على موقع صحيفة "الوطن" منذ أكثر من عام تقريبا لواقعة تسمم في أحد فنادق نبق التابعة لمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن ما نشر عار تمامًا من الصحة، ولا يوحد أي حالات تسمم في أي فنادق جنوب سيناء.

وأضاف أن الهدف من نشر هذه التغريدة هو ضرب السياحة في جنوب سيناء، خاصة شرم الشيخ، بعد رفع حظر سفر البريطانيين إليها، لافتا إلى أن وزارة السياحة تسعى حاليًا لملاحقة ناشر التغريدة لأنه يهدف ضرب السياحة.

وأوضح "جيفارا" أن حسين فوزي الموجود اسمه في الخبر بالموقع توفاه الله منذ أكثر من عام، وتصريحه كان بشأن واقعة فندق نبق.