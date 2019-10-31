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فيديو.. داعية إسلامية: مس الشيطان قضية معترف بها والنبي تعرض للسحر

فيديو.. داعية إسلامية: مس الشيطان قضية معترف بها والنبي تعرض للسحر

خالد الجندي: "جسم الإنسان مش ميكروباص عشان الجن يدخل فيه"

خالد الجندي: "جسم الإنسان مش ميكروباص عشان الجن يدخل فيه"

محلل سياسي: روسيا قد تسلم تركيا مناطق سورية على غرار "عفرين"

محلل سياسي: روسيا قد تسلم تركيا مناطق سورية على غرار "عفرين"

"علاقة شاذة" انتهت بقتل طالب على يد 3 آخرين بـ"فأس" في الشرقية

"علاقة شاذة" انتهت بقتل طالب على يد 3 آخرين بـ"فأس" في الشرقية

مروان خوري يجري بروفات حفله بمهرجان الموسيقى العربية

مروان خوري يجري بروفات حفله بمهرجان الموسيقى العربية

رد فعل ترامب بعد إطلاق مجلس النواب رسميا آلية عزله

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رحلة داخل أوتوبيس "888".. خناقات متواصلة على الأجرة.. والمحصل: "إحنا غلابة وبنتشتم"

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