كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الإعلاميين والصحفيين ومراسلي الصحف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بمكتبه في ديوان عام المحافظة بمدينه طور سيناء .

وقال محافظ جنوب سيناء إن التكريم جاء لدور الإعلاميين المتميز في التغطية الإعلامية وإبراز دور المحافظة الحيوي في إنشاء المشروعات التنموية وتوعية المواطنين بدورهم في الحفاظ علي الوطن وتسليط الضوء علي ما يجرى من أعمال التنمية الشاملة علي أرض المحافظة.

حضر التكريم اللواء نادر حنفي عشماوي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد للمحافظة .