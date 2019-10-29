قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، منح الطلاب الجامعيين الذي يقومون بالدراسة في جامعات خارج المحافظة مساعدات ومنح مالية لمساعدتهم في الدراسة، ونشرت البوابة الإليكترونية لمحافظة جنوب سيناء، شروط وضوابط الحصول على هذه المنحة وأهمها، أن يكون الطالب مستجد في الدراسة ويدرس في كليات حكومية نظام أربع سنوات، وأن يكون من الحاصلين على الشهادات الابتدائية و الإعدادية والثانوية من مدارس جنوب سيناء، وأن يكون الأبوين من المقيمين بالمحافظة إقامة دائمة، وأن يقدم الطالب بحث اجتماعي، وإفادة من الكلية التي يدرس بها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر الجاري.

وقال المحافظ إن هناك أولويات لحصول الطالب على المنحة منها الطلاب الأيتام وذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى إحالة الوالدين للمعاش، والأبوين لا يعملان، وألا يكون الوالد صاحب عمل أو منشأة تجارية أو سياحية أو شركة.

وأكد المحافظ أن المنحة المالية قدرها 1000 جنية لكل طالب، مشيرا إلى أن المحافظة نفذت هذه المنح منذ 8 سنوات ومازالت تقدم سنويا للطلاب، وقال أن جنوب سيناء حصلت على العديد من المنح في أهم وأعرق الجامعات للمتوفقين، موضحا أن إجمالي المنح الدراسية في الجامعات بلغ نحم 75 منحة بين طب بمختلف أنواعه و صيدلة وهندسة وتجارة.