تنطلق قافلة "جسور الخير 6" إلى مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، السبت المقبل، والتي تضم فرق طبية مُتخصصة في المجال الطبي والبيطري تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي ستستمر فعالياتها حتى الأربعاء 6 نوفمبر المقبل.

وقال المليجي، إن القافلة تأتي في إطار خطة المجلس الأعلى للجامعات، وإيماناً من جامعة المنصورة بأهمية دورها الحيوي في خدمة المجتمع وخدمة أهالي المناطق الحدودية والنائية، واستكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المتكاملة التي أطلقتها الجامعة منذ 2018م.

وأضاف المليجي، في تصريح صحفي، إن فعاليات القافلة الطبية ستتضمن توقيع الكشف الطبي على أهالي مدينة دهب والمناطق المجاورة لها في مختلف التخصصات وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن تستدعي حالته ذلك، وكذلك صرف الأدوية بالمجان من الصيدلية المرافقة للقافلة، إضافة إلى قافلة بيطرية لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور في مدينة دهب والمناطق والوديان المجاورة لها مع صرف الأدوية البيطرية لجميع الحالات المُصابة بالمجان، وتقديم الإرشادات التوعوية للمربين.