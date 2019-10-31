حصلت كلية الطب جامعة المنصورة على المركز الثالث في جائزة التميز الحكومي فئة الكليات الحكومية على مستوى جامعات مصر، فيما حصل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي في تقديم الخدمات الذكية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية.

من جانبه هنأ الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، منسوبي الجامعة على هذا التميز والتكريم، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود كبيرة بذلك للارتقاء بمستوى الجامعة من كافة الفئات والقطاعات.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، ما ينعكس أثره على المواطن، للارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.