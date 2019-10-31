تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب "عمليات" بجمارك الإسكندرية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، مساء اليوم الخميس، من ضبط محاولتي تلاعب في المستندات للإفراج عن أصناف مستلزمات طبية بموافقات مصطنعة منسوب صدورها إلى الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية والافراج الطبي بميناء الإسكندرية، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وردت معلومات سرية لإدارة مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الغربية عمليات مفادها قيام شركة "ا. ل" للاستيراد، بالإفراج عن مشمول البيان الجمركي رقم 16449 لسنة 2019 لصنف سرنجات طبية بدون سن، بموافقات طبية مزورة منسوب صدورها للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية والإفراج الطبي.

كما أفرجت شركة "ا. ن" للاستيراد عن مشمول البيانين الجمركيين رقمي 1211 و1242 لسنة 2016 لصنف قسطرة طبية تزرع في الجسم بموافقات طبية مزورة منسوب صدورها للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية والإفراج الطبي.

جرى تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد صدقي، مدير إدارة المكافحة بالمنطقة الغربية، ومفتشي المكافحة، لدراسة المستندات المقدمة ومخاطبة الإفراج الطبي والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية عن صحة الموافقات الطبية المنسوب صدورها إليهم، والتي أفادت بأن هذه الموافقات مصطنعة وغير صحيحة.

قرر هشام عفارة، رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط رقمي 51 و52 لسنة 2019 مكافحة، وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة 836 ألف و380 جنيه للمحضر الأول، وتم سداد التعويض المستحق بالقسيمة رقم 702438 في 27 أكتوبر 2019.

كما بلغ إجمالي التعويضات المستحقة مليون و688 ألف و255 جنيه للمحضر الثاني.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الأنصاري، رئيس قطاع الإجراءات والنظم الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.