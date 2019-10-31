صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت منظمة السلام الآن الاسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة إنه جرى اتخاذ القرار في 10 أكتوبر 2019، وأن 59% من المساكن الجديدة ستقام في "مستوطنات قد تخليها إسرائيل بموجب اتفاق سلام" مع الفلسطينيين.

وبحسب المنظمة فقد تمت الموافقة على بناء 8337 وحدة سكنية جديدة منذ بداية العام، وأضافت أن ذلك يمثل زيادة تقترب نسبتها من 50% مقارنة مع العام 2018 الذي تمت خلاله المصادقة على بناء 5618 وحدة سكنية، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وقالت المنظمة غير الحكومية "بهذا يرتفع متوسط عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الثلاث التي تلت انتخاب ترامب إلى 6989 وحدة سكنية، أي ضعف متوسطها في السنوات الثلاث السابقة لها".

وقالت حركة "السلام الآن" إن بناء المستوطنات ازداد في ظل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقاتل من أجل بقائه السياسي بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات سبتمبر.

وقالت المنظمة: "يواصل نتنياهو تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد من بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في الأماكن التي قد تضطر فيها إسرائيل إلى الإخلاء كجزء من اتفاق مستقبلي".

وأوضحت أنه من بين الوحدات السكنية الجديدة البالغ عددها 2342 وحدة، هناك 182 وحدة سكنية من المقرر أن يتم بناؤها في ميفوت يريشو، وهو موقع سابق بالقرب من أريحا أقرته حكومة نتنياهو قبل انتخابات سبتمبر.