كشفت جامعات القاهرة الكبرى «حلوان والقاهرة وعين شمس»، اليوم، أن إجمالى أعداد المتقدمين للترشح فى انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى الحالى 2019 -2020، بلغ 4000 طالب وطالبة، ومن المقرر إعلان الكشوف المبدئية الأحد.

وأغلقت جامعة القاهرة، مساء اليوم، باب الترشح، وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إن لجان الانتخابات شهدت إقبالاً ملحوظاً من الطلاب فى مختلف الكليات بنسبة زيادة 8.12% عن العام السابق. وأكدت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بجامعة عين شمس، أن العدد الإجمالى للطلاب المتقدمين فى ١٥ كلية بلغ 1276 طالباً بواقع ٦٤٠ طالباً و٦٣٦ طالبة.

وشهدت جامعة حلوان إقبالاً كبيراً على سحب استمارات الترشح فى يومها الأول، وجاءت أعداد المتقدمين وفق الكشوف المبدئية ١٢١٧ طالباً وطالبة، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد.