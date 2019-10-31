قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن «المصلحة» بصدد إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون الضريبة على الدخل خلال فترة وجيزة، ليتم بعد ذلك طرحها على كافة المؤسسات لإبداء الرأى وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها، حتى يتم إعداد المسودة النهائية له. وأضاف «حسين» خلال لقائه محمد الشيخ، نقيب الصيادلة، اليوم، أنه سيتم دراسة كافة المطالب التى قدمتها النقابة على وجه السرعة.

"الضرائب": لا رسوم جديدة على المكملات المُسعرة جبرياً

وأوضح «حسين» فى بيان، اليوم، أنه «فيما يتعلق بالمستلزمات والمكملات الغذائية المسعرة جبرياً، فإنه لا يتم تحصيل الضريبة عليها مرة أخرى من الصيدليات، باعتبار أنه سبق تحصيل الضريبة عليها بمعرفة المنتج أو المستورد بسعر بيع الجمهور»، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال تعليمات تنفيذية للمأموريات لعدم مطالبة الصيادلة بتحصيل الضريبة مرة أخرى، بشرط التحقق من الفواتير الصادرة من المنتج أو المستورد على السعر المحدد جبرياً بمعرفة وزارة الصحة.

من جانبه، أكد نقيب الصيادلة، أنه سيتم عمل مستودعات بكل محافظة لتجميع الأدوية منتهية الصلاحية تمهيداً لإعدامها، مطالباً مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة مشتركة من المصلحة، ووزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، لعمل محاضر لإعدام الأدوية منتهية الصلاحية تكون معتمدة لدى «الضرائب»، ليتم خصمها من الوعاء الضريبى لحساب ضريبة الدخل، موجهاً الشكر إلى رئيس المصلحة على سرعة الاستجابة، ووعده بوضع تصور لبروتوكول تعاون مشترك يتم فيه التوصل لاتفاق بشأن اعتبار الأدوية التى سيتم إعدامها معفاة من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل.