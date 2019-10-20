وزير لبناني: إلغاء الضرائب على الطبقات الشعبية في موازنة 2020

قال أواديس كيدانيان وزير السياحة اللبناني، إنه من المتوقع أن تجتمع الحكومة، اليوم الأحد، حيث إن هناك تصورا لرئيسها "سعد الحريري" بخصوص موازنة عام 2020، بحيث لن يكون بها أي ضرائب تطال الطبقات الشعبية، وبلوغ نسبة العجز 0% في الموازنة.

وتوقع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، أن الورقة التي سيقدمها "الحريري" عن الموازنة العامة للبلاد، سترضي المتظاهرين، مشددا على أنهم أصحاب حق ويطالبون بلقمة عيش.

وأوضح أن ما سيتفق عليه في مجلس الوزراء، سيرضي المتظاهرين، لأن مطالبهم ستتجسد في هذه الموازنة، عن طريق عدم وجود ضرائب في المرحلة الأولى، ووجود قوانين رعاية اجتماعية وأخرى لمكافحة الفساد، وإعادة الأموال المنهوبة، وتأمين عجز بمستوى 0%، بما يمنح فرصة للبلد لانتظام وضعه الاقتصادي.

وأضاف وزير السياحة اللبناني، أن الشعب يريد إسقاط نظام يعتبره فاشلا على مستوى إدارة أمور البلاد، مشددا في الوقت نفسه على أن أطروحات سترضي تطلعات اللبنانيين، على أمل إعطاء فرصة أخيرة للحكومة، فاللبنانيين لم يعودوا يتحملون الوضع الاقتصادي السيء.