قررت القوات الأمنية العراقية في محافظة ذي قار، مساء اليوم، فرض حظر التجوال في قضاء الشطرة الواقعة جنوب البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر أمني في المحافظة، قوله إن القوات الأمنية قررت فرض حظر للتجوال في قضاء الشطرة، على خلفية المظاهرات التي يشهدها القضاء.

وأضاف المصدر، أن القضاء شهد قطع بعض الشوارع الرئيسية فيه، لافتا إلى أن قوات مكافحة الشغب استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

كان الرئيس العراقي برهم صالح تعهد في وقت سابق، اليوم، بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي "جديد مقنع للشعب"، مشيرا إلى استعداد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الاستقالة، شرط إيجاد البديل.

ويسعى القادة السياسيون في العراق للتوصل إلى حل للاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء، في حراك شعبي واسع قتل خلاله حتى الآن أكثر من 250 شخصاً.

وأعلن صالح في كلمة تليفزيونية، أن عبد المهدي "أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".