محلل سياسي: روسيا قد تسلم تركيا مناطق سورية على غرار "عفرين"

تحدث الدكتور إبراهيم مسلم، الأكاديمي والباحث السياسي السوري، عن مدى خطورة استعانة جيش أردوغان بمقاتلي داعش للقتال بجانبه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن تركيا تريد الزج بكل أبناء سوريا في معركة قذرة حتى يقتلوا بعضهم.

وأضاف: "كلنا يعرف أن قيادات تنظيم داعش العراقيين والجنسيات الأجنبية، تم تهريبهم من مخيم عين عيسى، وتم إسكانهم في المناطق السورية التي احتلتها تركيا مؤخرًا".

وأشار إلى أن تركيا تريد إمداد المرتزقة بمرتزقة جدد، من أجل استمرار معاركهم والسيطرة على أكبر قدر من مساحة سوريا، لافتًا إلى أنه جرى إلغاء الدوريات المشتركة بين روسيا وتركيا في تل الأبيض ورأس العين.

وأكد أنه بدلًا من تلك الدوريات جرى تسيير دوريا أمريكية وقوات سوريا الديموقراطية، مردفًا: "تجربتنا كأكراد وتجربة كل شعوب المنطقة مع روسيا تجربة سيئة، حيث سلمت عفرين إلى تركيا".

وواصل: "تخوفنا أن تكون هناك اتفاقيات تحت الطاولة، وعندما يتم إلغاء هذا النوع من الدوريات، ربما يكون من أجل تسليم تلك المنطقة لتركيا".