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عمره 20 عاما.. رئيس حدائق الحيوان يكشف تفاصيل حريق نبات الجهنمية

عمره 20 عاما.. رئيس حدائق الحيوان يكشف تفاصيل حريق نبات الجهنمية

خبراء يوضحون دلالات استقرار معدلات نمو الاقتصاد رغم التباطؤ العالمي

خبراء يوضحون دلالات استقرار معدلات نمو الاقتصاد رغم التباطؤ العالمي

الكلب "مالينوا" بطل عملية تصفية "البغدادي": عمره 5 سنوات وذكاؤه حاد

الكلب "مالينوا" بطل عملية تصفية "البغدادي": عمره 5 سنوات وذكاؤه حاد

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 31-10-2019 في مصر

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 31-10-2019 في مصر

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