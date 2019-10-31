تستعد المطربة مروة ناجى للسفر بعد قليل لمدينة هاليفاكس بكندا استعدادا لإحياء أولى حفلاتها هناك غدا الجمعة، وذلك ضمن فاعليات مهرجان "فاما للموسيقى والفنون العربية".

وتقدم المطربة مجموعة من أغاني الزمن الجميل للفنانة الراحلة وردة الجزائرية تحت شعار "حكايتى مع الزمان "، وذلك بمصاحبة الأوركسترا الكندية العربية.

وكانت مروة اتجهت إلى كندا، لعمل بروفات الحفلات المقرر إقامتها ضمن فعاليات المهرجان بمدينتى "هالفاكس وتورنتو"، حيث أعلنت إدارة مهرجان " فاما للموسيقى العربية " بكندا أن حفل الفنانة مروة ناجى المقرر إحياؤه غدا بهاليفاكس "كامل العدد".