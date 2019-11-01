درة: اتعلمت العزف مخصوص على آلة "الهارب" عشان العازفين ميضحكوش عليا

قالت الفنانة التونسية درة، إنها استعانت بمدربة لتعلم العزف على آلة "الهارب" لتعزف عليها بشكل حقيقي بمسلسل "بلا دليل".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC"، أن المشاهد التي ظهرت فيها تعزف على آلة "الهارب" كان عزفها حقيقيا، "بحب أما أعمل حاجة أعملها بجد ومش بحب أعملها أي كلام لأن شكلي هيبقى مش كويس قدام العازفين الحقيقيين".

وتابعت: "وحبيت أعمله صح وأحرك إيدي صح وكل حاجة في المسلسل كنت بعزفها".

واستطردت: "اتعلمت أعزف مقطوعات صغيرة، والهارب آلة نادرة جدا لكنها غير منتشرة وبفكر فعلا أكمل فيها وواجهتني صعوبة كبيرة ولحظات يأست من إني أكمل فيها".

يذكر أن مسلسل "بلا دليل" من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف الكاتبة إنجي علاء وإخراج منال الصيفي ‏ويشارك درة في بطولته، خالد سليم، حازم سمير، جمال أحمد خالد صالح، جمال عبد الناصر، أنعام الجريتلي، والمقرر عرضه خلال ‏شهر سبتمبر المقبل‎.‎