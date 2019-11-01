شهد سفير إسبانيا بالقاهرة رامون خيل كاساريس إعادة افتتاح مكتبة معهد ثربانتس بالإسكندرية، مساء اليوم، والتي أطلق عليها اسم الشاعر الإسباني الكبير خايمى خيل دي بييدما، أحد أهم شعراء إسبانيا، وسط حضور قناصل الدول العربية والأجنبية وعدد كبير من القيادات والمثقفين.

وأكد سفير اسبانيا بالقاهرة قوة العلاقات الإسبانية المصرية، مشيرا إلى أهمية ومكانة الإسكندرية، فيما شدد مدير معاهد ثربانتس لويس جارثيا مونتيرو علي العلاقات الوطيدة التي تربط مصر وإسبانيا، مثمنا قيمة الإسكندرية ومكانتها الثقافية والحضارية الهامة والتشابه مع برشلونة عاصمة الثقافة في إسبانيا.

وفي سياق آخر، تفقد السفير الإيطالي بمصر جامباولو كانتيني، فعاليات معرض إنجازات البعثة الإيطالية التي مارست عملها في مدينة طيبة بالأقصر على مر العصور خلال 116 سنة، وذلك في إحدى قاعات مكتبة مصر العامة بالكرنك، وذلك ضمن فعاليات "اليوم الإيطالي في الأقصر" 2019، وأثنى السفير الإيطالي خلال تفقده المعرض، اليوم، على نجاحات فريق البعثة الإيطالية على مر العصور، حيث بدأت البعثة عملها في مدينة طيبة في وادي الملكات بتاريخ 30 نوفمبر 1903، برئاسة عالم الآثار إرنستو سكياباريللى.

وضم المعرض أكثر من 20 لوحة ترصد بالصور والتاريخ تفاصيل عمل البعثة الإيطالية بجانب أطلال الدير القبطي الذي يسمى "دير الرومي" بوادي الملكات، وحفائر وادي الملكات، واكتشاف مقابر مميزة مثل "خع أم واست" و"ست حرخبشف"، وكذلك رصد لتفاصيل اكتشاف البعثة الإيطالية لمقبرة الملكة نفرتارى، والعمل بمقابر الملكات والأمراء وكبار الشخصيات بالبلاط الملكي، وغيرها من إنجازات البعثة الإيطالية بالأقصر.

وفي غضون ذلك، أعرب كانتيني، عن سعادته بتنظيم اليوم الإيطالي في الأقصر لهذا العام، وذلك لما تشهده المحافظة من تاريخ وحضارة كبيرة وقدرة كبيرة في المجال السياحي والاقتصادي بجنوب الصعيد، مؤكدا اهتمام بلاده بالمساهمة في جذب مزيد من السياح إلى مصر، وبخاصة قطاع السياحة الثقافية، بجانب التعاون من أجل تطوير الصناعات الحرفية.