نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عصابة متخصصة في سرقة المارة، وأسفرت جهود فريق البحث عن التوصل إلى أفراد العصابة وهم خمسة أشخاص (أحدهم لديه معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالجيزة والفيوم) قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المارة، متخذين من دائرة قسم الأهرام مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم من خلال الأكمنة المعدة لهم، وبحوزتهم (طبنجة معدلة -سلاح أبيض "كتر" )ومركبة "التوك التوك" المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وثلاث وقائع سرقة أخرى.

وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية، وأرشدوا عن أماكن إخفائهم للمسروقات للحوادث المُشار إليها، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.