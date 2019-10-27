قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص في سرقة الشقق بمنطقة المعادي، وكشفت تحرياتيالتى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الأدارة العامة لمباحث القاهرة عن أن قائد التشكيل مندوب مبيعات وأنه استخدم سيارته في تنفيذ الجريمة والهروب من مكان الحادث، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، القبض على مرتكبي واقعة سرقة 250 ألف جنيه، و7 آلاف دولار من داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم شرطة المعادي.

وتبين من الفحص أن الشقة كائنة في الطابق الأول فوق الأراضي وسلامة منافذها ووجود بعثرة بمحتوياتها، ومن خلال المعلومات وتكثيف التحريات تمكن التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك زوجة "مندوب مبيعات، مقيم بالجيزة"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 3 أشخاص من العناصر الإجرامية.

وضبط المتهمون وبحوزتهم كمية من المفاتيح المُصطنعة والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.