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"الصحة": الالتحاق بالزمالة المصرية شرط للعمل بالوزارة

"الصحة": الالتحاق بالزمالة المصرية شرط للعمل بالوزارة

 ليلى تقود مبادرة "أنزل غطي عمود" بسبب المطر.. "مش عايزين مآسي"

 ليلى تقود مبادرة "أنزل غطي عمود" بسبب المطر.. "مش عايزين مآسي"

محافظ الدقهلية يطالب باستئناف العمل بمنشآت نادي دكرنس

محافظ الدقهلية يطالب باستئناف العمل بمنشآت نادي دكرنس

قرعة علنية لتوزيع 10 سيارات في رأس سدر

قرعة علنية لتوزيع 10 سيارات في رأس سدر

لقاءات جماهيرية وندوات تثقيفية للتوعية بخطورة "ختان الإناث" بقرى أسيوط

لقاءات جماهيرية وندوات تثقيفية للتوعية بخطورة "ختان الإناث" بقرى أسيوط

ترامب: خلفاء البغدادي تحت أعيننا.. ولم تشارك بالعملية سوى قواتنا

ترامب: خلفاء البغدادي تحت أعيننا.. ولم تشارك بالعملية سوى قواتنا

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"الأغنية الواحدة" نجاح مذهل وسريع.. ثم موت مفاجئ

"وزير الانتحاريين".. 6 معلومات عن قرداش "خليفة البغدادي" في قيادة داعش

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رحلا صعقا بـ"البرق".. عمر وسعيد رفيقان في "الشقا" و"الموت"

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لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

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