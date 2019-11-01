تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واقعة وفاة أحد المحبوسين احتياطياً على ذمة إحدى القضايا بسجن قسم ثان شبرا الخيمة، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد مأمورية من قسم ثان شبرا الخيمة بعرض أحد المتهمين (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) والمحبوس احتياطياً على ذمة قضية (إتجار بالمواد المخدرة) والمضبوط وبحوزته 13 لفافة تحوى كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى، من ضمن مأمورية عرض للمتهمين على محكمة شبرا الخيمة للنظر فى أمر تجديد حبسهم، تلاحظ للخدمات الأمنية المعنية بالمأمورية شعور المذكور بحالة إعياء شديدة وتم نقله للمستشفى، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وعدم وجود إصابات ظاهرية أو شبهة جنائية فى الوفاة، وبسؤال اثنين من المتهمين المتواجدين بالمأمورية أيد ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.