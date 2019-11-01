شوشة: سيناء تشهد أكبر عملية إعمار وتنمية بدعم من مؤسسات الدولة

قال عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريح خاص لـ"الوطن" إننا نحارب الشائعات بالأفعال لا الأقوال، موضحا أن عمليات التنمية المتواصلة والمتجددة التي تقوم بها الدولة في سيناء أكبر دليل، وأن سيناء تشهد الآن أكبر طفرة تنموية تدعمها كل مؤسسات الدولة.

وأضاف شوشة أن هناك عملية اقتحام للصحراء وتحويلها إلى بقعة زراعية وسكنية، وأن تعليمات الرئيس السيسي منذ تكليفه محافظا لشمال سيناء هي عملية تحويل الصحرء إلى تجمعات سكنية، كما أنه يوجد خطة كي لا يبقى شبر في سيناء خالي من السكان، وأن إعمار سيناء هو إعمار لمصر جميعها، لأنها حائط الصد الشرقي المتين للدولة.

ومن جهة أخرى ومواصلة للتطبيق الفعلي في عملية الإعمار والبدء في التنمية، قامت المنافذ المختصة بتوزيع كراسة الشروط لحجز منزل ومزرعة في تجمعات سيناء التنموية الزراعية الجديدة وعددها 18 تجمعا موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها، منها 11 تجمعا في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، وكل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم: أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات إنتاجية.