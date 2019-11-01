نظمت محافظة جنوب سيناء، احتفالية كبرى لتكريم رموز وشركاء ملتقي سانت كاترين الخامس "هنا نصلي معا" بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالقاهرة، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد محافظ جنوب سيناء في كلمته أن ملتقي سانت كاترين لتسامح الأديان في نسخته الخامسة "هنا نصلي معا"، الذي أُقيم بسانت كاترين حظى بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة الوزارات ومؤسسات الدولة، وأن عملية التنمية بمدينة سانت كاترين تشهد تطورات كبيرة خلال الفترة الحالية.

وأشار المحافظ إلى أن الدكتور إندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، له دور وطني كبير في دعم الملتقي ورجال الأعمال المصريين لهم دور كبير في دعم التنمية بالمحافظة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء إنه جرى تجديد استراحة الزعيم الراحل الرئيس محمد أنور السادات، وتحويلها إلى مزار سياحي يخلد له قيمة مصرية كبيرة ستبقى دوما في ذاكرة الوطن.

وأوضح أن احتفالية سانت كاترين لها صدى إيجابي في مختلف دول العالم، حيث شارك فيها 32 سفيرا وزوجاتهم وأنه يسعى للترويج لها خلال زيارته المقبلة لبريطانيا.

ونوه محافظ جنوب سيناء أنه يجرى حاليا تطوير منطقة دير سانت كاترين بتكلفة 30 مليون جنيه منها تطوير المنظومة الأمنة، وتغطية المدينة بكاميرات المراقبة إلى جانب تطوير المطار الحالي وإنشاء فندق سياحي جديد لخدمة الزائرين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه أكد الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم قيم المواطنة والمشاركة لجميع المواطنين في كافة ربوع الوطن، لافتا إلى أن مصر كانت ولازالت منارة تعلم العالم قيم المحبة والسلام.

وأضاف القس أندريه أن أرض مصر كلها أرض مقدسة وليس سيناء فقط، موضحا أن العالم في أشد الحاجة إلى التعاليم السماوية التي تدعوا لها الأديان ومثل هذه الملتقيات تهدف إلى التعرف والمحبة والتفاهم.

وتابع قائلا إن دماء شهداء مصر أعطت درسا لكل العالم، في قيم الانتماء والإخلاص للوطن مقدما التحية لجميع أرواح شهداء الوطن وأسرهم.