تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، صباح اليوم، بلاغا بمصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا بالإضافة إلى 12 مصري طاقم مركب سياحي إثر اندلاع حريق بالمركب أدى إلى تفحمه بالكامل.

وصرح مصدر طبي لـ"الوطن" أن جميع السائحين الذين تم إنقاذهم في حريق مركب سفاري شمال مرسى علم، بحالة جيدة وعددهم 18 سائح معظمهم يحمل الجنسية الأمريكية والباقي من جنسيات مختلفة.

مصدر: السائحون فقدوا جوازات السفر خلال الحريق

وأضاف المصدر أن السائحين فقدوا متعلقاتهم الشخصية وجوازات السفر خلال الحريق، وجرى نقلهم إلى إحدى فنادق مدينة مرسى علم بجانب 12 المصريين من طاقم المركب وأخطرت النيابة وجاري التحقيق.

وكشف مصدر أن المركب كان عائدا من رحلة سفاري استغرقت أسبوع جنوب البحر الأحمر وكان متجها إلى ميناء بورت غالب في أخر أيام الرحلة المقرر لها اليوم، ولكن فوجئ طاقم المركب بنيران تصعد من غرفة المؤن لم يتحدد مصدرها حتى الآن، ولكن كانت النيران شديدة وسرعان ما بدأ طاقم المركب في إخلائه بسرعة، لإنقاذ السياح وتم بالفعل إنقاذهم إلا حالة واحدة سائحة لقيت مصرعها.

كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغ باندلاع حريق بمركب سفاري يدعى "سوزانا" بالكيلو 45 شمال مرسى علم وأسفر الحريق عن مصرع سائحة أمريكية، وإنقاذ باقي السياح وطاقم المركب وعددهم 18سائح من جنسيات مختلفة.