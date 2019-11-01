اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 5"، والذي نفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية والأردنية بميادين التدريب القتالي بالمنطقة الجنوبية العسكرية والذي يأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية نوعية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية حيث بدأت المرحلة بقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والمعاونة الجوية أعقبة دفع مجموعات الاستطلاع لتدقيق المعلومات عن العدو وتحرك عناصر المهندسين العسكريين لتأمين محاور التقدم واكتشاف العبوات الناسفة وتفجيرها، وقامت تشكيلات من الطائرات الهليكوبتر بتنفيذ الاسقاط لعناصر المظلات والأبرار الجوي للمجموعات القتالية من وحدات الصاعقة المصرية والأردنية لتطويق القرية وقطع الإمدادات وتنفيذ الاقتحام الرأسي لتحرير الرهائن المحتجزة، وفي نهاية المرحلة نفذت قوات المظلات للجانبين قفزة مشتركه بأعلام الدولتين.

تزامنت تلك المرحلة مع تنفيذ القوات البحرية المصرية والأردنية عدد من الأنشطة البارزة تضمنت تنفيذ تدريب مشترك لاقتحام جزيرة ذات أهمية حيوية على ساحل البحر الأحمر بعد تطهيرها من العناصر الارهابية المسلحة وقام تشكيل من طائرات الهليكوبتر بتنفيذ الإسقاط والأبرار الجوي للمجموعات القتالية من قوات الصاعقة لاقتحام الجزيرة والإغارة على عدد من الأهداف وتدميرها، بالتزامن مع وصول سفن الأبرار وإنزال القوة الرئيسية من المشاة وأسلحة الدعم التابعة لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية.

حضر المرحلة الختامية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة وممثلي عدد من الدول المشاركة بصفة مراقب وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.