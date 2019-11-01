شنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي "الأمن الوطني والعام" والقوات المسلحة، عدة حملات لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بمنطقة محور قناة السويس، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، خلال عشرة أيام عن ضبط 1104 قضية فحص حاويات، و583 قضية تأمين بواخر و58 قضية دخول دائرة بدون تصريح و56 مخالفة إجراءات جمركية و28 قضية تهريب بضائع و4 قضايا إحراز سلاح أبيض و3 قضايا صعود باخرة بدون تصريح وقضيتين مخدرات ومتهمين هاربين وقضية تزوير.

وفحصت الحملات 14882 سيارة و1325 عقار متاخم للمجرى الملاحي وفحص 434 أرض زراعية ومزارع و35 محل وكافتيريا وضبط 7 مخالفة مرورية و4 أحكام جنائية، وتنفيذ 682 حكم حبس و28 حكم غرامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.