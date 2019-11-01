تدريب 15 سيدة على الخياطة والتفصيل ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الدورة التدريبية على مهنة الخياطة والتفصيل لـ15 متدربة بالوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة "مهنتك مستقبلك"، والتي تهدف إلى تدريب الفتيات والشباب داخل الوحدات المحلية القروية الأكثر احتياجًا على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل لتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة.

وقال أحمد طليب، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالوادي الجديد، إن الوادي الجديد جاء ضمن 4 محافظات على مستوى الجمهورية شملتهم مبادرة حياة كريمة مهنتك مستقبلك، موضحًا أن التدريب بدأ في أول أكتوبر الماضي على مهنة الخياطة والتفصيل لـ15 متدربة، وعلى مهنة التركيبات الكهربائية لـ15 متدربا، إضافة إلى التدريب لخمسة عشر آخرين على مهنة السباكة الصحية لخمسة عشر متدربا من الذكور.

وأوضح أن الفتيات اللاتي اجتزن التدريب على مهنة الخياطة والتفصيل أصبحن قادرات على مزاولة المهنة بكفاءة ويستطعن العمل أو بداية مشروع صغير للخياطة والتفصيل، لافتًا إلى أن الثلاث الأوائل منهن سيحصلن على ماكينة خياطة، كما يحصل الثلاث الأوائل من مهنتي السباكة الصحية والتركيبات الكهربائية على حقيبة عدة.

وأشار إلى أن الوحدة المتنقلة للتدريب ستنتقل تباعًا إلى مراكز المحافظة طوال مدة المبادرة التي تستمر لمدة عام.