لقى عامل بمدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء عمله داخل مغسلة للسيارات، حيث جرى نقله للمشرحة بمستشفى الشهداء المركزي، لتنفيذ إجراءات النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير من المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوفاة شاب يدعى " إ.س.ا" 25 سنة، نتيجة صعقة كهربائية أثناء عمله داخل مغسلة للسيارات بمدينة الشهداء.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء إلى مكان الواقعة، وحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بدفن الجثة.