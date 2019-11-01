تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
تدريب 15 سيدة على الخياطة والتفصيل ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"
مصرع فلاح وإصابة 7 آخرين في 3 حوادث مرورية ببني سويف
لتضررها من الأمطار.. رفع كفاءة منطقة المعهد الأزهري بالقنطرة بكفر الشيخ
حكاية رئيسي مباحث جمعتهما صورة وقتلتهما رصاص الغدر في نفس المكان
تعمير الوادي الجديد يستكمل رصف محور "تنيدة - منفلوط"
محافظ أسيوط: البدء في رصف طريق التتالية بالقوصية بطول 7 كم
اختيارات الوطن
5 أشهر إجازات رسمية في 2020.. كيف تطورت "العطلات" خلال 140 عاما؟
مرضى السرطان في الصعيد.. مواسم الهجرة إلى القاهرة
"هوريك إزاي".. تفاصيل مشادة بين طالبة وأستاذ قانون في "تجارة طنطا"
عودة الكتاتيب: مسابقات ودية.. والجائزة «بلايستيشن»
"عم سيد ومراته بيتحرقوا".. الجيران يروون مشاهد تفحم ترزي وزوجته بالدقهلية
لأصحاب الوزن الزائد: حلاوة "دايت" والكيلو بـ160 جنيها
الأكثر قراءة
شقق جديدة لـ"الإسكان الاجتماعي" في 8 محافظات: الشقة بـ197 ألف جنيه وبالتقسيط
إصابة فرد شرطة جديد في واقعة إطلاق أهالي متهم بقنا النار على قوة أمنية
مفاجآت مثيرة في واقعة العروس المتهمة بالإنجاب بعد 4 أشهر: "الزوج هرب"
1000 دقيقة و2 جيجا إنترنت.. we تعوض عملائها عن انقطاع الخدمة أمس
أمين شرطة بقنا يغادر المستشفى بعد تعافيه من إصابة بطلق ناري
تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق نار على قوة أمنية بقنا واستشهاد ضابط
"حاول اغتصابها فقتلته".. لماذا عاقبت المحكمة سيدة بالسجن المؤبد؟
تعرف عليها.. قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات غدا
"أبو سليم وشقيق 4 بنات".. حكاية الشهيد باسم فكري ضحية رصاصات الغدر
حظك اليوم الجمعة 1-11-2019 على الصعيد المهني والعاطفي
عاجل