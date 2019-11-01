انخفض سعر الذهب جنيها في تعاملات، اليوم، حيث سجل عيار 24: 784.28 جنيه، بينما سجل بالأمس 785.68 جنيه.

وسجل عيار 21: 686.26 جنيه، بينما سجل بالأمس 687.48 جنيه.

وسجل عيار 18: 588.22 جنيه، بينما بلغ 589.27 جنيه، بالأمس.