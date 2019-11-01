كشف المهندس السيد فهمي، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، أنه تم إدراج تطوير 5 قرى بالمحافظة ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تعمير سيناء، وذلك ضمن برنامج تطوير القرى الأكثر احتياجا، موضحا أن هذه القرى هي الوادي و رأس مسلة بمدينة رأس سدر، وقرية السعال بمدينة سانت كاترين، ووادي نسرين بمدينة أبورديس، ووادي غرندل بمدينة أبوزنيمة.

وأضاف رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء أنه سيتم تطوير هذه القرى على مراحل وتتضمن المرحلة الأولى تطوير طريق الجزارين بقرية الوادي وتطوير طريق مدخل وادي السعال بطول 2 كيلو وتوصيل التيار الكهربائي لوادي نسرين 73 ضغط متوسط إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لقرية مسلة ووادي غرندل بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليون جنيه.