فازت فاطمة الزهراء أسامة خليفة، الطالبة بالصف الثاني بمدرسة القناة الإعدادية بنات بإدارة شرق ببورسعيد بمنصب أمين عام اتحاد طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة بورسعيد فى الانتخابات التى أعلنت نتيجتها اليوم بعد منافسة شرسة بينها وبين لقى أحمد من مدرسة إبراهيم الرفاعي التجريبية بإدارة جنوب التعليمية، وتعد الزهراء أول طالبة تفوز بهذا المنصب منذ سنوات.

وقالت فاطمة الزهراء إنها بدأت منذ اللحظات الأولى للعام الدراسي فى الترتيب لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى المحافظة، وإستعدت ببرنامج انتخابى يلبى إحتياجات الطلاب وينقل طموحاتهم وأفكارهم وستعمل بعد الفوز على تنفيذ موضوع هام وهو "الاتحادات الطلابية وتحديات القرن 21".

وأشارت إلى أنها تدرجت في الفوز بداية على مستوى الفصول ثم المدارس ثم الإدارات التعليمية وأخيرا المحافظة وتستعد لخوض التجربة على مستوى الجمهورية ممثلة عن بورسعيد. وأوضحت أن عمل والدها كرئيس للجنة النقابية للعاملين بالشباب والرياضة وتولي أختها الكبرى"نادين" أمين مساعد المحافظة سابقا وراء رغبتها فى تولي المنصب الجديد فهو قدوة لها بالإضافة إلى تشجيع ودعم عزة الشاعر مديرة المدرسة لها، وأكدت أن العمل باتحاد الطلاب لن يؤثر على دراستها، مشيرة إلى إنها أيضا متفوقة في كرة السلة ممثلة عن نادى الجمارك الرياضي.