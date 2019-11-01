فائز بجائزة التميز الحكومي: قضينا على عجز المعلمين بالمناطق الحدودية

أبدى الدكتور سمير النيلي، سعادته الشديدة لتكريمه، أمس، ضمن 10 رؤساء إدارات متميزين، بجائزة التميز في الأداء الحكومي.

وقال النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، لـ "الوطن"، إنه حصد الجائزة ضمن عدة مراحل، حيث حصد مع اثنين آخرين جوائز التميز.

وأوضح النيلي، الذي يشغل منصبه منذ 3 أعوام، أن الجائزة جاءت نتيجة للبحوث المتميزة التي تم إجراءها، حيث أن الجزء الخاص به كان "كيفية سد العجز بالمعلمين في المدارس الخاصة بالمناطق الحدودية"، مثل محافظة مطروح من خلال أكثر من محور، عبر دعم المحافظة وتحديدا صندوق الدعم بها وليس من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتابع: "تم ذلك عبر تعيين أبناء المحافظة نفسهم بعقود مؤقتة"، مضيفا: "التحدي والنجاح كان يكمن في الوصول لمعلمين متميزين في كل مدينة نفسها، حيث تبعد المدن عن بعضها مئات الأميال، فمثلا تم تعيين مدرسين من أهالي سيوة بالمدينة نفسها".

وأشار إلى ذلك تم أيضا بدوره من خلال عدة خطوات، أبرزها اختيار المعلمين بشرط الكفاءة، عبر تسهيل الإجراءات والشروط، وتقديم برامج تحويلية وتدريبية، ما سهل القضاء على جزء كبير من العجز بالقرى والنجوع المتباعدة، موضحا أنه تم الاستعانة بأبناء المدن نفسها عبر صندوق المحافظة، وبالمشاركة المجتمعية من رجال الأعمال، والاستعانة ببعض المواطنين في عمل فصول تعليمية للمدارس المتباعدة، الذي كان إحدى الاقتراحات التي لاقت قبولا ضخما وتم التكريم بناء عليها.