أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أصدق مشاعر المواساة لحكومة وشعب باكستان، أثر الحريق الذي اندلع في أحد القطارات وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، أن العثيمين قدم العزاء لأسر ضحايا الحريق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن القطار الباكستاني الذي نشب به الحريق كان متوجها من مدينة كراتشي إلى مدينة "روالبندى" عندما انفجرت أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب ما أسفر عن تدمير ثلاث من عربات القطار، فيما قتل 74 شخصا على الأقل بينهم العديد من الركاب المتجهين إلى تجمع ديني في الحريق، واندلعت النيران به أمس الخميس، فيما كان رجال الانقاذ والاسعاف يعملون في العربات المتفحمة بحثا عن ضحايا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وفي سياق آخر، بدأ الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله، زيارته إلى أوزبكستان للمشاركة في مجلس رؤساء حكومات "منظمة شنجهاي للتعاون"، وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم، أن نائب رئيس وزراء أوزباكستان عبدالحكيم اوف، كان في استقبال الرئيس الأفغاني لدى وصوله إلى مطار طشقند الدولي.

وكان عبدالله قد نشر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - خلال رحلته إلى أوزبكستان - أوضح فيها أنه سيلقى كلمة في اجتماع "رؤساء رابطة الحكومات" وأنه سيشارك في العديد من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والمراقبة المشاركة في الاجتماع، موجهًا الشكر "للحكومة الشقيقة وشعب أوزباكستان على حفاوة الترحيب والاستقبال".

وأشارت وسائل إعلام في أوزبكستان إلى إنه سيتم مناقشة عدة موضوعات خلال الاجتماع الذي من المقرر عقده اليوم وغدّا، من بينها القضايا الراهنة المدرجة ضمن جدول أعمال مجلس المنظمة، وكذلك الإمكانيات من أجل مزيد من تعزيز التعاون وتنميته داخل المنظمة، وسيوقع الحاضرون اتفاقية بشأن هذا الصدد، كما سيتبادل رؤساء الحكومات أيضًا - خلال الاجتماع - وجهات النظر بشأن القضايا الملحة الخاصة بجدول الأعمال الدولي والاقليمي.