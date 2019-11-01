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عشاء الهالوين على طائرة ترامب الرئاسية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

عشاء الهالوين على طائرة ترامب الرئاسية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد.. ولي العهد السعودي يوافق على الطرح العام الأولي في أرامكو

الأحد.. ولي العهد السعودي يوافق على الطرح العام الأولي في أرامكو

مصر تحصل على عضوية "الاتحاد الدولي" لحماية الأصناف النباتية

مصر تحصل على عضوية "الاتحاد الدولي" لحماية الأصناف النباتية

نعمت شفيق.. مصرية قد تكون أول امرأة تترأس بنك إنجلترا منذ 300 سنة

نعمت شفيق.. مصرية قد تكون أول امرأة تترأس بنك إنجلترا منذ 300 سنة

خطوات حجز وحدات جاهزة للتسليم بالإعلان 12 للإسكان الاجتماعي إلكترونيا

خطوات حجز وحدات جاهزة للتسليم بالإعلان 12 للإسكان الاجتماعي إلكترونيا

فائز بجائزة التميز الحكومي: قضينا على عجز المعلمين بالمناطق الحدودية

فائز بجائزة التميز الحكومي: قضينا على عجز المعلمين بالمناطق الحدودية

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عودة الكتاتيب: مسابقات ودية.. والجائزة «بلايستيشن»

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