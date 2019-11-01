تشهد لجان مجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، حضوراً مكثفاً لعدد من وزراء الحكومة، لعرض الحقائق حول بعض الملفات المهمة، والرد على طلبات مقدمة من أعضاء المجلس.

وتستعرض وزيرة التضامن الاجتماعى، أمام لجنة «التضامن»، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، يوم الثلاثاء، ما تم إنجازه فى ملف الحماية المجتمعية، وفقاً لتكليفات القيادة السياسية، وخطة الوزارة فى الفترة المقبلة ومراجعة جميع برامج الحماية الاجتماعية «الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة، وأطفال بلا مأوى، وفرصة، ومستورة، وسكن كريم، وحياة كريمة».

أسئلة لـ"التضامن" عن "تكافل".. ولـ"الري" حول "النيل"

ويبحث الاجتماع آلية التحول من الدعم النقدى، الذى تقدمه الدولة للدعم الإنتاجى، من خلال توفير فرصة عمل لأحد أفراد الأسرة، أو توفير قرض ميسر تستطيع من خلاله الأسرة إنشاء مشروع صغير، يوفر لها ربحاً شهرياً. كما ترد «الوزيرة» على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة حول حذف كثير من المستحقين من برنامج «تكافل وكرامة»، فى عدد من محافظات الجمهورية. كما يحضر وزيرا «الصناعة» و«قطاع الأعمال» أمام لجنة «الصناعة»، برئاسة النائب فرج عامر، للرد على بعض طلبات الإحاطة المقدمة، حول الإجراءات، التى يتم اتخاذها لحل مشكلات المستثمرين فى الأراضى الصناعية، التابعة لهيئة التنمية الصناعية، وكذلك لعرض الحقائق حول تسجيل الوزارة بعض العلامات التجارية لسلع دون تحديد المواصفات، لصالح بعض الأفراد، ما أدى إلى احتكارها داخل السوق المحلى. ويستعرض وزير قطاع الأعمال أمام اللجنة خطة الوزارة، لتطوير وضع الشركات القابضة التابعة للقطاع، فى ضوء ما تتكبده من خسائر.