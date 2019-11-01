افتتح الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، فرعا جديدا لكلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية التابعة للإيبارشية، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء والشهيد مارمينا بكنج مريوط لخدمة منطقة الصحراء.

وأكد المطران في كلمته، أثناء حفل الافتتاح، أن التعليم هو أحد الملامح الرئيسية للعمل الرعوي داخل الإيبارشية، ونظرًا للاتساع الجغرافي للإيبارشية احتاجت إلى فروع للإكليريكية، فتم افتتاح فرع بمرسي مطروح وبمدينة السادات فضلا عن الفرع الجديد بكنج مريوط.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إنه الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع غرب الإسكندرية شهد حفل الافتتاح إلى جانب عدد من الكهنة.