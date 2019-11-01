تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، يرافقه المتولي عبدالعال، رئيس مركز أجا، اليوم، الشهر العقاري بمدينة أجا وأعمال التطوير به ومدى تنفيذ التعليمات التي وجه بها خلال زيارته للمبنى في وقت سابق، وهي إنشاء مظلات انتظار للمواطنين للحماية من الشمس والأمطار.

كما تفقد المحافظ أعمال "تبليط" الأرضيات وتغيير خطوط الصرف الصحي بمبنى الشهر العقاري، وعمل بالوعات صرف جديدة، وكذلك غرفة الحفظ التي تمت إقامتها.

وأكد محافظ الدقهلية أن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار رفع كفاءة الأداء بالشهر العقاري وزيادة عدد العاملين فيه بالتنسيق مع الوزارة، تمهيدا لبدء العمل بنظام الشباك الواحد وتيسير أداء الخدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أعمال التطوير تمت بالجهود الذاتية في إطار تعظيم المشاركة المجتمعية، لدعم الخدمات الحكومية والمساهمة في إقامة المشروعات الخدمية.