تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

منير في افتتاح "الموسيقى العربية": "إن شاء الله حلب السورية هترجع أحلى"

منير في افتتاح "الموسيقى العربية": "إن شاء الله حلب السورية هترجع أحلى"

16 عاما من الاحتجاجات.. ماذا جني العراقيون من الحكومات منذ سقوط صدام؟

16 عاما من الاحتجاجات.. ماذا جني العراقيون من الحكومات منذ سقوط صدام؟

هوجان يطلب من أديب دفع تكاليف رحلته إلى القاهرة: "مرحتش مصر قبل كده"

هوجان يطلب من أديب دفع تكاليف رحلته إلى القاهرة: "مرحتش مصر قبل كده"

بالصور.. رش مدارس البحر الأحمر لمكافحة الحشرات والبعوض

بالصور.. رش مدارس البحر الأحمر لمكافحة الحشرات والبعوض

6 آلاف شاب وفتاة تقدموا لـ3آلاف وظيفة في ملتقى التوظيف بقنا

6 آلاف شاب وفتاة تقدموا لـ3آلاف وظيفة في ملتقى التوظيف بقنا

مفيد فوزي وسهير شلبي في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية

مفيد فوزي وسهير شلبي في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية

اختيارات الوطن

5 أشهر إجازات رسمية في 2020.. كيف تطورت "العطلات" خلال 140 عاما؟

5 أشهر إجازات رسمية في 2020.. كيف تطورت "العطلات" خلال 140 عاما؟

مرضى السرطان في الصعيد.. مواسم الهجرة إلى القاهرة

مرضى السرطان في الصعيد.. مواسم الهجرة إلى القاهرة

"هوريك إزاي".. تفاصيل مشادة بين طالبة وأستاذ قانون في "تجارة طنطا"

"هوريك إزاي".. تفاصيل مشادة بين طالبة وأستاذ قانون في "تجارة طنطا"

عودة الكتاتيب: مسابقات ودية.. والجائزة «بلايستيشن»

عودة الكتاتيب: مسابقات ودية.. والجائزة «بلايستيشن»

"عم سيد ومراته بيتحرقوا".. الجيران يروون مشاهد تفحم ترزي وزوجته بالدقهلية

"عم سيد ومراته بيتحرقوا".. الجيران يروون مشاهد تفحم ترزي وزوجته بالدقهلية

لأصحاب الوزن الزائد: حلاوة "دايت" والكيلو بـ160 جنيها

لأصحاب الوزن الزائد: حلاوة "دايت" والكيلو بـ160 جنيها

الأكثر قراءة

عاجل