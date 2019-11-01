أشاد الدكتور باسم الشماع، الباحث في علم المصريات، بافتتاح وزارة الآثار، معرض توت عنخ آمون، في لندن، موضحًا، أنه لا يقل أهمية عن قرار رفع تحذيرات السفر إلى شرم الشيخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد الشاعر، مقدم برنامج "صوت الناس"، عبر شاشة "المحور"، أن هذا المعرض حقق رقمًا قياسيًا فيما يتعلق بعدد الزائرين، في تاريخ البلاد، ومن ثم فإن الإنجليز يواجهون تحديين، أولهما الوصول إلى هذا العدد من الزيارات، والثانية متعلقة بسعر التذكرة التي تبلغ حوالي 37 جنيه إسترليني، وخاصةً، أن المتحف البريطاني في لندن يضم نحو 8 مليون قطعة أثرية يكون مفتوحًا مجانًا للجميع.

ولفت إلى أن بريطانيا، ترفع أسعار التذاكر، في الوقت الذي تشهد فيه المتاحف إقبالًا كثيفة، كما تقلل أسعارها لتصل إلى 20 جنيه إسترليني، في الأوقات التي يقل فيها الحضور.

ولفت، إلى أن اسم الإنجليز ارتبط بمقبرة توت عنخ آمون، لاعتقادهم أن هوارد كارتر هو من اكتشفها في عام 1922، وبالتحديد في 4 نوفمبر، ومن ثم فإن التوقيت رائع.

كما أكد الشماع حقيقة أن مكتشف المقبرة كان الطفل الأقصري، الذي يصاحب فرقة التنقيب، حيث اكتشف أول درج، في السلم المؤدي إلى المقبرة، يصاحب فرقة التنقيب.

ولفت إلى أن كارتر ذكر في مذكراته أنه استمر في البحث لمدة 6 سنوات لم يكتشف أي شيء، ما دفع ممول الفرقة إلى طلب إنهاء البحث، لكن كارتر استأذن منه لكي يمدد له عامًا آخرًا، حيث أنقذ الطفل الأقصري سمعته.

وواصل: "المقبرة فيها 5398 قطعة أثرية، كما أنها سُرقت، ولكن المصادر المعتبرة ذكرت أن اللصوص تركوا بعض الأشياء التي دلت على أنهم دخلوا إلى المقبرة وسرقوها".