قال الدكتور فيكن جيز ميجيان، رئيس جمعية القاهرة الأرمنية العامة، إن أول فيلم سينمائي وثق مذابح الأرمن على يد العثمانيين كان عام 1920.

وأضاف ميجيان، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفيلم تناول قصة فتاة هربت من المذابح التركية وذهبت إلى أرمينا وأصبحت ممثلة وقامت بتمثيل فيلم صامت عن مذابح الأرمن.

وتابع رئيس جمعية القاهرة الأرمنية العامة، أن هناك جهودًا يتم بذلها في مختلف دول العالم لتوثيق مذابح الأرمن عبر قصص وأفلام وثقائقية، موضحا أن هناك فيلم حديث باسم "من قتل الأرمن".

وأوضح أن جندي ألماني من ضمن الجيش الأرمني كان مصورا ووثق كل الصور عن الإبادة الأرمينية، مشيرا إلى أن أصوات المعارضة التركية قليلة في تركيا ومن يتحدث يتم اعتقاله أو يقتل كما حدث لأحد الكتاب الأتراك وتم قتله في عام 2007.