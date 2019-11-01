قال وزير الآثار، إن 90% من الاكتشافات الأثرية في مصر تتم بأيد مصرية من موظفي وزارة الآثار.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، خلال تغطية خاصة للافتتاح الرسمي لمعرض آثار الملك توت عنخ آمون في العاصمة البريطانية، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه خلال افتتاحه المعرض ركز في حديثه على المتاحف الإقليمية في مصر في أسوان وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ وطنطا ومرسى مطروح وشرم الشيخ والغردقة والمعبد اليهودي والإسكندرية.

وتابع أنه لولا الدعم المقدم من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لم يكن تتحقق أي من الإنجازات الأخيرة في مجال الآثار.

وأوضح أن معرض توت غنخ آمون تم بيع أكثر من 200 ألف تذكرة له قبل أن يبدأ، كاشفا عن وجود أكثر من كشف أثري جديد في أكثر من منطقة آثرية سيتم الإعلان عنه خلال الشهر المقبل.