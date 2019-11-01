وجّه المستشار محمد الفقى، رئيس نيابة مركز طنطا، مساعديه، إلى الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لتشريح جثمان طفلة فى العقد الأول من عمرها وتسليمه إلى ذويها، إثر وفاتها نتيجة سقوط عارضة ملعب كرة خماسى عليها، أثناء لهوها برفقة أقاربها بقرية «كفر الحما» بدائرة المركز.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من العميد مازن الرشيدى، مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد بسقوط عارضة ملعب على طفلة تدعى «منة. م. أ»، 7 سنوات، مقيمة بقرية «كفر الحما»، التابعة لمركز طنطا، مما نتج عنه إصابتها بإصابات بالغة.

انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم على أبوزهرة، مفتش مباحث مركز طنطا والرائد توفيق شهوان، رئيس المباحث، وقوات الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة لمتابعة تطورات الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفلة إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعى، ولفظت أنفاسها الأخيرة فى غرفة العناية المركزة، وأفادت مصادر طبية داخل المستشفى بأن الطفلة تعرّضت لكسر فى الجمجمة نتج عنه نزيف داخل المخ تسبّب فى وفاتها. وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة وسماع أقوال شهود العيان وطلب التحريات الأمنية للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما قرر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، فتح تحقيق فى الواقعة، ووجّه رئيس مجلس مركز ومدينة طنطا إلى التنسيق مع المحاسب أحمد الوكيل، وكيل مديرية الشباب والرياضة، إلى متابعة التحقيقات، لبيان سبب الإهمال الجسيم، الذى أطاح بحياة الطفلة، والتأكد من ترخيص الملعب الخماسى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.