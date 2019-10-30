أعلن الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، عن مشاركة مصر بالدورة الـ40 لمعرض لندن السياحى، الذى يقام من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، موضحاً أن هناك اهتماماً كبيراً بفعالياته، خاصة عقب رفع حظر سفر مواطنى بريطانيا إلى شرم الشيخ.

وأضاف «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، أن «الشركات والفنادق المصرية استعدت لإبرام عقود واتفاقات مع شركات السياحة البريطانية لجلب السياح الإنجليز لزيارة شرم الشيخ، بداية من ديسمبر المقبل»، متوقعاً أن يصل عدد السياح البريطانيين الذين يزورون مصر حتى نهاية مايو المقبل إلى 500 ألف سائح. وأشار إلى أنه سيتم خلال المعرض تأكيد استعداد مدن جنوب سيناء السياحية لاستقبال أى أعداد من السياح البريطانيين بعد استئناف الرحلات، موضحاً أن شرم الشيخ تمثل واحدة من أهم المدن المفضّلة لدى السائح البريطانى.

وطالب شركات السياحة والفنادق بعدم حرق أسعار البرامج الخاصة بمصر والالتزام بالسعر الطبيعى، حتى تتم المحافظة على مستوى جودة الخدمة المقدّمة للسائح، مشيراً إلى أنه سيتم الترويج خلال المعرض لكل المدن السياحية، كلٌّ على حدة، وباستخدام أحدث وسائل العرض التكنولوجية.

وقال ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، إنه «سيتم الترويج للمدن الأثرية والثقافية خلال المعرض مثل الأقصر وأسوان»، خاصة أن السائح البريطانى مولع بالحضارة المصرية القديمة، علاوة على الترويج للرحلات النيلية «النايل كروز»، مشيراً إلى أن القطاع يأمل فى قيام شركات طيران بتسيير رحلات مباشرة خلال الموسم الشتوى الحالى بين لندن والأقصر.

وأوضح «عجمى» أن الترويج للمقصد السياحى المصرى لن يكون مقتصراً على السائح البريطانى، بل سيمتد إلى جميع الدول المشاركة فى المعرض، والتى تبلغ 180 دولة، مشيراً إلى أن هناك عدة لقاءات سيعقدها ممثلو القطاع السياحى الحكومى مع عدد من المسئولين البريطانيين على هامش المعرض، فضلاً عن كبريات شركات السياحة والطيران البريطانية للاتفاق على زيادة رحلاتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.