بدء تطبيق قرار حظر شوادر الحلوى بشوارع الجيزة.. والغرامة 5 آلاف جنيه

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم، بدء تطبيق قرار حظر إقامة أية شوادر أو فروشات بالشوارع والميادين والحدائق من شأنها إشغال الأرصفة أمام المحال العامة والطريق العام، لاستغلالها في عرض منتجات الحلوى، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

وأكدت المحافظة أن العقوبة المبدئية لقرار الحظر تبدأ بعمل محضر تصل غرامته لـ 5 آلاف جنيه على المخالفين وبعدها ستتم المحاسبة على أساس المكان والمدة التي عرض فيها بضاعته بالمخالفة للقرار.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد أصدرقرارا بحظر إقامة أي شوادر أو فروشات على الأراضي الفضاء وتركيب الزينات الكهربائية دون الحصول على التراخيص اللازمة تجنبا لأشغال الطريق العام وللتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الشوادر حفاظا على أرواح العاملين بها والمترددين عليها.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على كل المحال وعدم السماح لهم بإشغال الأرصفة بأي شكل من الأشكال وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور، مؤكدا إزالة كل الشوادر والفروشات المقامة دون ترخيص وتحصيل مستحقات الدولة جراء إتلاف الرصيف لإقامة تلك الشوادر مع تشكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطري والحماية المدنية للمرور على كل الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات.