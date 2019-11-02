فيديو.. عمرو أديب يتجول في جناح خان الخليلي بموسم الرياض الثقافي

أديب مع أحد بائعي خان الخليلي

زار الإعلامي عمرو أديب جناح خان الخليلي في موسم الرياض الثقافي، وذلك خلال تغطية برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" للموسم الثقافي الأبرز في المملكة العربية السعودية.

وتجول أديب في جناح خان الخليلي وتحاور مع بعض البائعين المصريين الذين انتقلوا من خان الخليلي بمصر لموسم الرياض لبيع منتجاتهم.

وأجمع البائعون على إقبال السعوديين على الشراء من جناح خان الخليلي والحرص على اقتناء صور وتماثيل الفنانين المصريين القدماء.

وأشار أديب إلى أن موسم الرياض الثقافي شارك فيه أكثر من 15 ألف مصري من مختلف المهن مثل الفنانين والبائعين وغيرهم.