"صديق": "الأسمرات" يحتوي على 18300 وحدة سكنية بقيمة 9.5 مليار جنيه

قال المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن أشهر مشروع لتطوير العشوائيات هو الأسمرات والذي يحتوي على 18300 وحدة سكنية كاملة الخدمات والمرافق، متوقعًا انتهاء كل المشروعات في بداية 2020.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن تكلفة المشروع بلغت 3.5 مليار جنيه بخلاف سعر الأرض الذي يتجاوز 6 مليارات جنيه.

وأكد صديق أن الصندوق أقام مشروع أهالينا بتكلفة قدرها 640 مليون جنيه والمحروسة 1 والمحروسة 2 بتكلفة مليار جنيه وأنه جارٍ العمل في مشروع معًا بتكلفة مليار جنيه، والخيالة بتكلفة مليار جنيه، ومشروع بأرض الإنتاج الحربي بالسلام بتكلفة قدرها 1.7 مليار جنيه.

وتحدث صديق عن مشروعات تطوير العشوائيات خارج الإسكندرية مثل بشائر الخير 1 وبشائر الخير 2.