عدد الوطن الصادر غدا السبت

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا السبت، دواليب المخدرات من "العشوائيات" إلى "الكومباوند"

· ميت عقبة باب التوريد الخلفي إلى المناطق الراقية.. و"قدارة" وولدها يديران إمبراطورية في أرض عزيز عزت بإمبابة

· "الحشيش والبودرة" مزاج أولاد الذوات.. والطلب على "البرشام" ضعيف.. والأرباح ضعف ما يتحقق في الأحياء الشعبية

وفي الرياضة تقرأ: "ساسي" يتمرد.. و"فتحي" يوقع

· كواليس وتفاصيل خاصة في موافقة مدافع الأهلي على التجديد لمدة موسمين في الإمارات.. و"عبدالحفيظ" يقوم بالمهمة بتكليف من "الخطيب".. ومجلس الإدارة يوافق على زيادة عقده

وفي العدد تقرأ حوار مع المتحدث باسم مجلس النواب

· "حسب الله": سنفتح باب مناقشة "الاستجوابات" خلال الفترة المقبلة لمساءلة المتقاعسين في الحكومة.. والشعب مش هيصدق الكلام عن أرقام التنمية إلا من خلال إصلاحات حقيقية

وفي الفن تقرأ: المخرج الحائز على الأوسكار

روس كوفمان: مصر مليئة بحكايات تستحق أن تروى.. وأهلها يملكون الكثير من الدفء.. والأفلام الوثائقية قادرة على التغيير