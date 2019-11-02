تطاول وهجوم ثم اعتذار.. القصة الكاملة لإساءة أسما شريف منير للشعراوي

تصريحات الفنانين أصبح أكثر ما يؤذيهم في الآونة المؤخرة، بعد استخدام البعض منهم لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، وهو ما حدث مؤخرًا مع الإعلامية أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير، عقب حديثها عن الشيخ محمد متولي الشعراوي ووصفه "بالمتطرف"، ما أغضب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".

وترصد "الوطن" القصة الكاملة لأزمة أسما شريف منير وتصريحاتها عن الشيخ الشعراوي فيما يلي:

أسما شريف منير تصف الشعراوي بـ"المتطرف"

بداية الأزمة تعود حينما نشرت "أسما" منشورا عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، طلبت فيه من متابعيها، ترشيح اسم أحد الدعاة من أجل متابعته.

وقالت أسما: "صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

تلقت الفنانة الشابة الكثير ترشيحات مختلفة من المتابعين، كان من ضمنها الشعراوي، حيث قال أحدهم: "طلعي دروس الشيخ الشعراوي من you tube مفيش أحسن منه فعلًا".

وردت أسما: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي معرفش يستوعبه.. حقيقي استغربت".

غضب مستخدمو السوشيال ميديا من حديث "أسما"

حالة من الغضب العارم انتابت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الذين علقوا على إساءة أسما مستنكرين المصطلح الذي وصفت به الإمام الراحل.

ووصفها أحد مستخدمو السوشيال ميديا بالجهل، فيما حاول البعض مناقشتها قائلين "الشيخ الشعراوي أكتر شيخ معتدل"، بينما برر البعض الآخر تطاولها عليه بأنها لم تتابعه من الأساس: "كلامه غريب عليكي لأنك متعودتيش على كده".

الحبيب علي الجفري يعلق على الأزمة: التطاول على الشعراوي حماقة وسوء أدب

وعلق الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري، على الأزمة من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قال خلاله إن تكرار انتقاد الإمام محمد متولي الشعراوي والإمام البخاري، وتجاوز الأمر إلى التطاول والتجريح، يعتبر حماقة من الأشخاص المتطاولين، وسوء أدب منهم.

وأضاف "الجفري": "عندما يتزامن الطعن في الإمام الشعراوي والإمام البخاري مع غمز قناة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وآل البيت الأطهار عليهم السلام، ثم التشكيك في جمع السُنّة عبر شبهات قدماء المستشرقين التي تم تفنيدها ورودها في كتب ورسائل علمية متخصصة، والتشكيك في جمع القرآن الكريم وترتيب سوره وآياته، وأمثالها من الضرب في الثوابت، ونفي مفهوم المرجعية الدينية ووصفها بالكهنوت، وانتهاك حُرمة التخصص الشرعي في الفتوى ووصمة بتسلّط رجال الدين، فالأمر حينئذ يدخل حيّز معاداة الإسلام ومحاربته ضمن نسق مدروس ومتدرج".

واختتم الداعية الإسلامي حديثه قائلًا: "إنها حرب خاسرة والضالع فيها بضاعته كاسدة ووقفته بين يدي الله تعالى صعبة، وإن نالت حظًا من الرواج في السنوات الأخيرة؛ ومن ذلك ردة الفعل التلقائية الجميلة التي لاحظتها في مصر عقب كل موجة تطاول على الإمام الشعراوي رحمه الله أنك ترى صوره تعلق في العديد المحلات والأسواق وعلى وسائل المواصلات العامة، ميكروباصات، تكاتك، سيارات أجرة، وفي صفحات التواصل الشبكي، وتزداد كلما زادت وقاحة التطاول أو زاد انتشاره".

شريف منير يحاول التخفيف من هجوم السوشيال ميديا على "أسما": لا تتقن اللغة العربية

فيما حاول الفنان شريف منير تهدئة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الازمة التي أثارتها ابنته، وذلك بعدما أصبحت قضيتها الأكثر رواجًا في محرك البحث "جوجل" مصر خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح "منير" أن نجلته خانتها الكلمات خلال حديثها عن الشيخ الشعراوي، وذلك لعدم إتقانها اللغة العربية جيدًا.

أسما شريف منير تعتذر عن إساءتها للشعراوي

اعتذرت أسما شريف منير، عن ما بدر منها من حديث مسيئ عن الشيخ الشعراوي، وقالت عبر حسابها على موقع فيس بوك: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، اتفهم كلامي على أني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عمومًا عمري ما أحب أغلط في حد".

وتابعت: "أنا بعتذر جدا جدا عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت إني أظهر على السوشيل ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا".

وأضافت: "كل ما في الموضوع إني كنت بدور عن مرجع ديني ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط وعشان أفهمه كنت محتاجة حاجة تناسب استيعابي، والشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي لأني في حاجات فعلاً مفهمتهاش، وأنا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعموما أنا بعتذر فعلا عن زلة لساني وكلمتي، وحقيقي إني أكن للشيخ الشعراوى كل احترام وتقدير رحمة الله وجزاه كل خير.. وربنا عالم نيتي إيه".