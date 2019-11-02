أسما شريف منير تحتل قائمة تريندات جوجل بعد هجومها على الشيخ الشعراوي

تقدم "الوطن" لقرائها، خدمة، تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

واحتلت اسما شريف منير صدارة "تريندات جوجل" وكانت الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الضخم خلال الساعات الماضية وذلك بعد هجومها على فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

تعرضت الفنانة أسما شريف منير لهجوم من متابعيها على موقع "فيس بوك"، بعدما وصفت منهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.

كانت البداية حينما نشرت "أسما" منشورا عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، طلبت فيه من متابعيها، ترشيح اسم أحد الدعاة من أجل متابعته.

وقالت أسما: "صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

وصفت منهجه بالمتطرف.. هجوم على أسما شريف منير بسبب الشعراوي

اعتذرت الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، عن وصفها لمنهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.

وقالت "أسما" عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم كلامي علي أني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عمومًا عمري ما أحب أغلط في حد".

أسما شريف منير تعتذر عن هجومها على الشعراوي: زلة لسان