اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بإعلان الخرطوم مشاركتها في اجتماع يعقد في واشنطن الأربعاء المقبل، لمناقشة قضية "سد النهضة" الإثيوبي، وقالت صحيفة "المجهر السياسي" إن وزيري الري والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، والخارجية أسماء عبدالله، سيتوجهان الثلاثاء المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي، الذي دعته إليه واشنطن في 6 نوفمبر الجاري، لبحث ملف "سد النهضة" الإثيوبي.

وقالت صحيفة "السوداني"، إن الخرطوم وافقت على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي يوم الأربعاء المقبل، الذي يضم إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في حضور البنك الدولي، فيما أبرزت صحيفة "الانتباهة" تلك المشاركة، متوقعة أن تلتقي وزيرة خارجية السودان، مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لمناقشة القضايا الثنائية، لاسيما رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب.

وكانت وزارة الري السودانية، قالت في بيان، أمس، إن الخرطوم وافقت على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي، الأربعاء المقبل، الذي يضم إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في حضور البنك الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، ذكرت أمس الأول الخميس، أن "أديس أبابا"، ستشارك في اجتماع تستضيفه الولايات المتحدة للتحدث حول سد النهضة الإثيوبي، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيبيات جيتاشيو، للصحفيين، أن الحكومة قبلت دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع للمناقشة حول السد، وأشار جيتاشيو، إلى أن وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن قريبًا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

كما اهتمت صحيفة "الرأي العام" بزيارة وفد من جمهورية جنوب السودان، برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، الخرطوم، لافتة إلى أن الوفد يحمل رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الى رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تتعلق بملف السلام وتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان الموقعة في الخرطوم بين الأطراف الجنوبية في وقت سابق، ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن الدكتور ضيو مضوك وزير الكهرباء في جنوب السودان وعضو الوفد، قوله إن دور السودان في تنفيذ هذا الاتفاق محوري باعتباره ضامنا له، مشيرا إلى أن الوفد سيجري مشاورات مع القيادة السودانية بالخرطوم تتركز حول ضمان تنفيذ اتفاق السلام بين الأطراف في جنوب السودان.