ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، أن "أديس أبابا"، ستشارك في اجتماع تستضيفه الولايات المتحدة للتحدث حول سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح، المتحدث باسم وزارة الخارجية نيبيات جيتاشيو، للصحفيين، أمس الخميس، أن الحكومة قبلت دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع للمناقشة حول السد.

وأشار جيتاشيو، إلى أن وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن قريبًا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإثيوبية.

وفي سياق آخر، قال جيتاشيو، إن القنصلية الإثيوبية في بيروت تتابع عن وضع الإثيوبيين المقيمين في لبنان، وقال إن أكثر من 400 ألف إثيوبي يعيشون في لبنان ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا حتى الآن، مضيفا إن الحكومة أعادت نحو 1221 من الإثيوبيين الذين يقيمون في مخيمي تاجورا وأبوكو للاجئين في جيبوتي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتعليقاً على الموعد النهائي لتشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان، أشار المتحدث الإثيوبي، إلى أن هناك فرق بين الأحزاب في تشكيل الحكومة، الموعد النهائي لتشكيل حكومة وحدة هو 12 نوفمبر الجاري.