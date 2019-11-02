قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بحامعة القاهرة، إن ما يحدث حاليا في لبنان أصبح يثير القلق حول مستقبل البلد، بخاصة أن التركيبة السكانية لهذه الدولة تجعلها ذات خطورة، ﻷن الطائفية هناك متعددة بصورة غير عادية، كما أن البيئة داخل لبنان مناخها يساعد على وجود فتن وعدم استقرار، إضافة إلى أن بها تنظيما مسلحا وهو حزب الله، فهو يجابه أو يناهض السلطة اللبنانية هناك، وله أجندة خارجية يقوم بتنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف عاشور، خلال لقاء مع إذاعة "راديو مصر"، أنه عندما تقف الحكومة عاجزة عن حل المشكلات الداخلية والخلافات تصبح الفوضى هي الحل، خاصة في ظل وجود من يساعد على خلق الفتن والفوضى سواء بالمال أو السلاح، كما أن الظروف الاقتصادية والسياسية يوجد بينهما ترابط قوي جدًا، والظروف الاقتصادية أشد خطورة في أي اضطرابات داخل أي دولة.

وتابع عاشور أن عدم الاستقرار الاقتصادي في لبنان يؤدي إلى عدم تحقيق استقرار سياسي في الوضع الحالي أو في المستقبل القريب، كما أن استقالة الحكومة اللبنانية بقيادة سعد الحريري لن تحقق الهدف المطلوب، بخاصة في ظل وجود مطالب فئوية، وفي ما يبدو فإن الوضع الحالي لو ظهر به أي تيار أو فئة أو طائفة تندد بحالة تقرير المصير ستجد من يدعمها داخليا وخارجيا وبذلك يكون قد تم تنفيذ السيناريو المطلوب.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الحالي سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.