تقييم مؤسسة "حياة للتنمية والدمج المجتمعي" برئاسة نرمين البحطيطي، مؤتمرًا بعنوان "تعزيز جهود إعادة تأهيل ودمج السجناء قبل وعقب الإفراج عنهم"، الثلاثاء المقبل، داخل أحد فنادق منطقة الدقي، وذلك لمدة يومين متتاليين.

ويشهد المؤتمر مشاركة مؤسسات عربية من بلاد المغرب وتونس والأردن، وهي مؤسسة "محمد السادس" ومؤسسة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، وجمعية "الرعاية اللاحقة للثقافة والفن داخل السجون الأردنية".

يشارك في المؤتمر مجموعة من أعضاء البرلمان، وقيادات وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بمكافحة مسببات العودة للجريمة.

ومن المقرر، أنَّ تتضمن فعاليات المؤتمر عرض برامج التأهيل والدمج النفسي ما تم بها من تطوير بمؤسسة "حياة للتنمية والدمج المجتمعي" وكيفية التأهيل والدمج المجتمعي باستخدام الوسائل غير التقليدية.

كما سيجرى عرض مبادرات لبعض الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في إطار إعادة الادماج في مجال التمكين الاقتصادي، وسيقام معرض للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "احتضان"،مع تقديم أولى التجارب لسيدات "حياة" من خلال عرض مسرحي تحت عنوان "جوة البرواز".